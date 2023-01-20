مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة نقل بالبحيرة

لقي 3 أشخاص مصرعهم قبل قليل، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، على طريق الضبعة الصحراوي، بالقرب من الكيلو 30، اتجاه الضبعة، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثث إلى مستشفى أبو المطامير العام، تحت تصرف النيابة، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بمصرع 3 أشخاص

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد باستقبال مستشفى وادي النطرون، 3 أشخاص متوفين، جراء وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص، مع أخرى نقل ثقيل، على طريق الضبعة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

أسماء المتوفين في حادث الضبعة

بالانتقال إلى مكان حادث التصادم، تبين وفاة كل من: نورة حسن محمد، 16 سنة، ذكرى أشرف حسان، 16 سنة، صلاح عبد صلاح، 14 سنة، جميعهم مقيمي محافظة الجيزة.

ونقلت الجث الثلاث، إلى مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون، ووضعةا في ثلاجة حفظ الموتى، وجارى المتابعة مع المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.