عاجل.. مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بالبحيرة

لقي 4 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 2 آخرين في حادث تصادم 3 سيارات أمام منطقة التوفيقية بطريق مصر إسكندرية الزراعي التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، قبل قليل، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إخطار بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز إيتاي البارود يفيد استقبال المستشفى جثة 4 أشخاص و2 أشخاص آخرين مصابين بجروح خطيرة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات أمام منطقة التوفيقية التابعة لذات المركز.

الانتقال إلى مكان الحادث

بالانتقال والفحص تبين مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 آخرين وجرى حفظ الجثث تحت تصرف النيابة العامة في مستشفى ايتاي البارود العام وعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.