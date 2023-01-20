تكريم محمد رمضان وهالة صدقي وهشام نزيه في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

أعلن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، تكريم الفنان محمد رمضان، ضمن فعاليات الدورة 12، التي تقام في شهر فبراير المقبل، ومن المقرر أيضا تكريم الفنانة هالة صدقي، والموسيقار هشام نزيه.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة الجديدة من المهرجان، المنعقد حاليا بدار الأوبرا المصرية، أعلن الفنان محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، أن الدورة 12 سيكون شعارها «السينما هي الخلود».

ومن المقرر إقامة المهرجان في محافظة الأقصر، خلال الفترة «5 - 10» فبراير المقبل.