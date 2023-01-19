المخرج محمد النقلي: لا صحة لخروج مسلسل «توحة» من دراما رمضان 2023

أنهى المخرج محمد النقلي، بروفات الترابيزة الخاصة بمسلسله الجديد «توحة»، والذي من المقرر أن يبدأ تصويره مطلع شهر فبراير المقبل.

وضمت البروفة الأخيرة كل من الفنانين: علا غانم، حجاج عبد العظيم، انتصار، أحمد صيام، عابد عناني، وريم احمد، بالإضافة إلى مؤلف المسلسل أحمد صبحي.

حقيقة خروج مسلسل توحة من رمضان 2023

وصرح النقلي في بيان صحفي له اليوم، بأنه وضع اللمسات الأخيرة على بعض شخصيات المسلسل والمكتوبة بحرفية عالية بقلم السيناريست أحمد صبحي، وجرى تطوير الشخصيات بحضوره مع الممثلين وقيامه بتوضيح خلفيات كل شخصية داخل السياق الدرامي للعمل، ثم قام الحضور بأخذ صورة جماعية استعدادا للتصوير رافعين علامة النصر.

ونفى النقلي أن تكون الفنانة علا غانم تصور حاليا أي مسلسلات أخرى كما ذكرت بعض المواقع، مؤكدا أنها ستنافس فقط في رمضان المقبل من خلال إطلالتها الوحيدة عبر مسلسل «توحة».

المخرج محمد النقلي يكشف خطة تصوير ومونتاج الحلقات

وأشار المخرج محمد النقلي، إلى أنه لا يخاف من قصر الفترة الزمنية، قبل بدء شهر رمضان والموافق له آخر شهر مارس، ورغم تأجيل تصوير المسلسل من ديسمبر إلى فبراير فهو يستطيع مع فريق العمل التصوير، والانتهاء من مونتاج أول 10 حلقات قبل بداية الشهر الكريم.