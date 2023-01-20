انخفاض سعر الأرز اليوم بالمحافظات.. وطن عريض الحبة يتراجع 200 جنيه

سجلت أسعار الأرز اليوم بالمحافظات انفراجة جديدة لم تحدث من قبل منذ مطلع العام الجاري 2023، وذلك من حيث التراجع في سعر طن الأرز الشعير سواء للأرز عريض الحبة، أو رفيع الحبة، عبر حركة التداول في الأسواق الحرة والمتاجر في محافظات الجمهورية ليخسر طن الأرز الشعير عريض الحبة 200 جنيها كدفعة واحدة خلال أسعار اليوم الجمعة.

سعر الأرز اليوم بالمحافظات

أكد الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز والغربلة بمحطة بحوث سخا، في محافظة كفر الشيخ، لـ «الوطن» تراجع أسعار الأرز اليوم بالمحافظات،عريض الحبة، الذي يعد الأكثر من حيث حركة التداول والبيع في المحافظات بالنسبة لعمليات الشراء من قبل للمستهلكين، حيث سجل سعر الأرز اليوم بالمحافظات كالتالي:

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة بـ 10 آلاف و 550 جنيهاً، وسط تراجع بواقع 200 جنيهاً لكل طن مباع.

سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة بـ 10 آلاف و 100جنيهاً، وسط تراجع بواقع 50 جنيها لكل طن.

سعر طن الأرز الأبيض «السائب» عريض الحبة بـ 14 ألفا و450 جنيهاً.

استقر سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة «السائب»، بـ 12 ألف و 100 جنيها.

سعر طن الأرز الأبيض المعبأ في شكائر لعريض الحبة بواقع 15 ألف و150 جنيهاً.

سعر الأرز اليوم بالمحافظات الجمعة

وأوضح «الرفاعي»، أن تراجع سعر الأرز اليوم بالمحافظات، جاء نتيجة سياسات تجفيف ومنع الاحتكار للأرز من المنبع من قبل بعض التجار المخالفين، عبر حملات موسعة جرت من قبل وزارة التموين، بهدف ضبط كميات من الأرز الشعير أو الأرز الأبيض المخزنة بغرض الاحتكار ، وتحرير محاضر للمخالفين وتغريمهم حسب نص القانون بدفع غرامة تصل لمليون جنيه والحبس، لافتًا إلى أن تراجع الأرز عريض الحبة مؤشر جيد خلال الفترة المقبلة يصب لمصلحة المواطنين.