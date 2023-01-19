تراجع سعر الأرز اليوم بالمحافظات.. عريض الحبة بـ10 آلاف و750 جنيها

أكد الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز والغربلة بمحطة بحوث سخا، في محافظة كفر الشيخ، أحد أهم المراكز البحثية الزراعية في مصر والشرق الأوسط، أن سعر الأرز اليوم بالمحافظات 2023، شهد تراجعا لأصناف عديدة واستقرار أخرى خلال عمليات تداول المحصول اليوم ضمن حركة البيع والشراء التي أجريت داخل الأسواق الحرة والمتاجر في المحافظات.

سعر الأرز اليوم بالمحافظات

وأوضح إسماعيل الرفاعي لـ«الوطن» أن سعر الأرز اليوم بالمحافظات قد تراجع لليوم الثالث علي التوالي، وهو الأمر الذي يصب في مصلحة قطاع كبير من المستهلكين في شتى ربوع محافظات الوجهين البحري والقبلي.

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة بـ10 آلاف و750 جنيهاً، وسط تراجع بواقع 50 جنيهًا لكل طن مباع.

استقر سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة عند 10 آلاف و150 جنيهًا.

سعر طن الأرز الأبيض «السائب» عريض الحبة بـ14 ألفا و400 جنيه، وسط تراجع بلغ 50 جنيهاً لكل طن.

استقر سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة «السائب»، عند 12 ألفا و100 جنيه.

سعر طن الأرز الأبيض المعبأ في شكائر لعريض الحبة بواقع 15 ألفا و100جنيه، وسط تراجع بلغ 50 جنيهاً لكل طن.

سعر الأرز اليوم بالمحافظات الخميس

وأضاف أن تراجع سعر الأرز اليوم بالمحافظات يعود بالنفع علي المواطنين، لافتا إلى أن فائض الأرز الأبيض في مصر خلال موسم الحصاد بالعام الماضي لعام 2022 بلغ نحو 760 ألف طن أرز أبيض، وهو الأمر الذي يعطي مؤشرا ممتازا أن الأرز الأبيض متوافر ويحقق فائضا كبيرا.