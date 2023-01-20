إصابة 14 عاملا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالصحراوي الغربي في المنيا

أصيب مساء اليوم الجمعة 14 عاملا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية تونا الجبل، في غرب مركز ملوي، جنوب المنيا.

نقل المصابين لمستشفى ملوى

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف إلى مكان الواقعة، حيث جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى ملوى التخصصي لتلقى العلاج، وتنوعت الإصابات بين جروح وسحجات وكدمات واشتباه ارتجاج وكسور.

جميع المصابين من تونا الجبل

وأكدت مصادر طبية بمستشفى ملوي التخصصي، أن جميع المصابين يقيمون بقرية تونا الجبل، وفي طريق عودتهم إلى منازلهم انقلبت السيارات داخل مزرعة بالطريق الصحراوي الغربي.

وانتقل رجال إدارة المرور، لإزالة آثار الحادث، الذي وقع بسبب انفجار أحد إطارات السيارة الربع نقل التي تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.