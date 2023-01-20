مصرع ربة منزل بطلق ناري أثناء اللعب بالسلاح مع جارتها في المنيا

لقيت ربة منزل مصرعها، إثر إصابتها بطلق ناري، خرج عن طريق الخطأ من سلاح غير مرخص، في إحدى قري مركز العدوة شمال غربي محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من مأمور مركز العدوة، يفيد بمصرع ربة منزل، متأثرة بطلق ناري أثناء اللهو بسلاح غير مرخص بإحدى القرى.

الرصاصة خرجت أثناء لهو السيدة بالسلاح

بالانتقال والفحص، أفادت التحريات الأولية، بأنه أثناء لهو ربة منزل وجارتها بسلاح نارى بدون ترخيص، خرجت طلقة نارية عن طريق الخطأ، تسببت فى مصرع إحداهن، وتم التحفظ على جثمان المتوفية تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق.

تسمم أسرة بسبب طعام فاسد

كانت أجهزة الأمن في المنيا، تلقت اليوم، إِشارة من عمليات النجدة، بوصول أسرة كاملة مكونة من 5 أشخاص لمستشفى المنيا العام، مصابين بحالات تسمم غذائي، نتيجة تناولهم وجبة منزلية.

بانتقال الأجهزة الأمنية تبين إصابة كل من: شريف م.، 40 عامًا، وزوجته ريهام أ.، 37 عامًا، وأطفالهما: روؤف، 8 سنوات، ومصطفى، 5 سنوات، وهيثم، 4 سنوات.

وبسؤالهم أوضحوا إصابتهم بعد تناولهم وجبة غذاء، تم إعدادها في منزلهم، وتم إسعاف المصابين وتلقى العلاج اللازم، وتماثلوا للشفاء.