إصابة 5 من أسرة واحدة بالتسمم لتناولهم طعام فاسد في المنيا

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تناولهم وجبة طعام فاسدة في منزلهم بمحافظة المنيا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية، وأجريت لهم عمليات غسيل وتطهير معوي، وحالتهم العامة مستقرة.

وصول 5 مصابين بالتسمم للمستشفى

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من قسم الشرطة تتضمن وصول أسرة كاملة مكونة من 5 أشخاص إلى مستشفى المنيا العام، مصابين بحالات تسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبة منزلية وتم وضعهم تحت الملاحظة.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى المستشفى، وبالفحص وإجراء التحريات الأولية تبيّن إصابة كلا من «شريف م» 40 عاما، وزوجته «ريهام أ» 37 عاما، وأطفالهما «رؤوف» 8 سنوات، و«مصطفى» 4 سنوات، و«ياسر» 4 سنوات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.

تماثل المصابين للشفاء

وقال مصدر طبي داخل مستشفى المنيا العام، إن المصابين الـ5 وصلوا إلى المستشفى في حالة إعياء شديدة، وجميعهم خضعوا للعلاج، وتلقوا الإسعافات اللازمة، وجرعات العلاج، حتى تماثلوا جميعا للشفاء، واستقرت حالتهم الصحية ومن المقرر خروجهم بعد ساعات من تماثلهم التام للشفاء.