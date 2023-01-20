مصرع شاب وإصابة ربة منزل إثر تسرب الغاز داخل مسكنهما في المنيا

لقي شاب مصرعه، وأصيبت ربة منزل بالاختناق، اليوم الجمعة، إثر تسرب غاز بوتاجاز، داخل منزل، بحي الأخصاص، في شمال مدينة المنيا، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.

بلاغ بتسرب غاز بمنزل بالمنيا

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من المستشفي العام تتضمن وصول سيد ياسين 40 عاما، مقيم بالإخصاص، جثة هامدة، وإيمان نصر 35 عاما ربة منزل، مصابة باختناق وهبوط عام.

نقل ربة منزل إلى المستشفى

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الجنائية وإجراء التحريات الأولية، تبين أن المتوفى والمصابة يقيمان بشقة سكنية تقع خلف مساكن المدينة الجامعية بحي الإخصاص في شمال مدينة المنيا، وبسبب تسرب الغاز لقي الأول مصرعه، وأصيبت الثانية بالاختناق والهبوط وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ونُقلت جثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات.