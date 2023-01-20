مهرجان الأقصر يهدي دورته لـ صلاح منصور.. وسيمون عضوا بلجنة تحكيم «الدياسبورا»

قرر مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، إهداء دورته الـ 12 لأربعة من الفنانين الأفارقة وهم المصري صلاح منصور في ذكرى مرور 100 عام على ميلاده، والسنغالي عثمان سمبين لمئويته، والجزائرية شافية بو دراع، والتونسي هشام رستم.

تكريم الراحل صلاح منصور

من المقرر أن يقدم المهرجان كتابا خاصا عن الفنان الراحل صلاح منصور، بعنوان «العصفور.. الصورة والجوهر» للكاتبة ناهد صلاح.

وأعلنت ادارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، بدار الأوبرا المصرية، اختيار الفنانة سيمون، كعضو لجنة تحكيم لمسابقة أفلام «الدياسبورا».

سيمون عضوا بلجنة تحكيم مسابقة «الدياسبورا»

ومن المقرر أن يشارك سيمون في لجنة التحكيم كل من المخرج والمنتج الموزمبيقي بيدرو بيمنتا، والناقد والمؤرخ السينمائي اللبناني إبراهيم العريس.

وتشارك في المسابقة 6 أفلام، هي حرقة من تونس، ورحلة تاليا من بلجكيا ولوكسمبورج والسنغال، والرسالة الأخيرة إلى ناصر من ألمانيا، ونساء جزائريات من فرنسا والجزائر، وعلى قيد الحياة من فرنسا والسنغال، وجووا من بلجيكا.

وأعلن الفنان محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، عن أن الدورة الجديدة سيكون شعارها «السينما هي الخلود».

ومن المقرر أن يقام المهرجان في محافظة الأقصر، خلال الفترة من 5 إلى 10 فبراير المقبل.