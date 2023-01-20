تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك وأسماء المعلقين

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري، تلك المباراة التي ينتظرها الكثير من عشاق الساحرة المستديرة، ما يجعلهم يبحثون عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك والمعلقين عليها، حتى يتمكنوا من مشاهدة المباراة في المنزل.

واهتماما بما يبحث عنه عشاق الناديين عن تفاصيل المباراة، تستعرض بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك ومعلقي المبار اة، والموعد الخاص بتلك المبار اة كالتالي:

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

أعلن اتحاد الكرة المصري عن موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري لتنطلق المباراة غدا السبت الموافق 21 يناير في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة، وفي تمام الساعة 10:30 مساء بتوقيت دبى وأبوظبي، وتمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، كما يتم إذاعتها في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت السودان وجنوب أفريقيا والأردن، وتم إعلان أسماء معلقين المباراة وهم «أيمن الكاشف، مدحت شلبي، حاتم بطيشة، بلال علام».

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك ومعلقين المباراة

وتحرص مجموعة قنوات أون تايم سبورتس، على نقل جميع مباريات الدوري، إذ أنها الناقل الرسمي لمباريات الدوري المصري وجاء ترددها كالتالي:

تتردد قناة أون تايم سبورت 1 على القمر الصناعي المصري

القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 11861

- معدل الترميز: 27500

- معامل الاستقطاب: رأسي

- معامل تصحيح الخطأ 6/5

تردد قناة أون تايم سبورتس 2 على القمر الصناعي المصري

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 10853

- معامل الترميز: 27500

- الاستقطاب: أفقي

- معامل تصحيح الخطأ 5/6

قناة أون تايم سبورتس الأرضية

كما يمكن مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك على قناة أون تايم سبورت الأرضية، لذلك يمكن للراغبين في مشاهدتها على الأرضية أن يقوموا بضبط القناة على التردد (التماثلي): UHF9، والتردد الأرضي (الرقمي): UHF32.