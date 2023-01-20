قطع المياه بعد قليل عن مناطق في حلوان لمدة 24 ساعة بسبب أعمال صيانة

تبدأ شركة مياه الشرب بالقاهرة، بعد قليل، قطع المياه عن بعض المناطق بحلوان، بناء على طلب من جهاز مدينة 15 مايو التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نظرا لاستمرار أعمال تغيير الخط الرئيسى ومحابس السحب والطرد بطلمبات المياه، ما يتسبب في قطاع المياه عن مناطق بحلوان لمدة 24 ساعة بداية من الساعة الحادية عشرة مساء اليوم عن مناطق منشية السلام والمجاورات من المجاورة الأولى حتى المجاورة العاشرة داخل منطقة المشروع الأمريكى بحلوان، والمراحل الأولى والثانية والثالثة فى 15 مايو.

توفير سيارات مياه

وأكدت شركة مياه الشرب أنه سيتم توفير سيارات مياه في المناطق المتضررة لمن يرغب وذلك بالتنسيق مع جهاز 15 مايو، حيث توجد السيارات بالمجان، ومن يطلبها عليه الاتصال بالخط الساخن 125، وناشدت شركة مياه الشرب بالقاهرة، سكان المناطق التى تتعرض لقطع المياه فى حلوان وكل الجهات والمخابز والمستشفيات باتخاذ ما يلزم قبل قطع المياه خلال الفترة المذكورة وتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب.

وأوضحت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنها تصدر منشورا قبلها بمدة كافية بمواقع قطع المياه حتى يتخذ المواطنون ما يلزم لتدبير ما يلزمهم، وسيتم العمل على أعمال تغيير الخط بشكل سريع وعاجل حتى يتم الانتهاء من الأعمال قبل الوقت المحدد قدر المستطاع من أجل خدمة أفضل للمواطنين وعدم تضررهم.

ترشيد استهلاك المياه

وناشدت شركة مياه الشرب بمحافظة القاهرة، المواطنين بترشيد استهلاك المياه والحفاظ على كل قطرة مياه من أجل مستقبل أفضل، مع إطلاق حملات توعية للمواطنين وطلاب المدارس بأهمية الحفاظ على المياه ومواجهة أي سلوكيات خاطئة.