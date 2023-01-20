لقاء إمام المسجد الحرام السابق وميسي في السعودية.. مصافحة وحديث قصير

بعد نهائي كأس موسم الرياض التاريخي بين نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وفريق موسم الرياض، الذي جمع لاعبي ناديي النصر والهلال السعوديين، نشر إمام المسجد الحرام السابق الشيخ عادل بن قاسم الكلباني، عبر «تويتر»، فيديو وصور أثناء لقائه بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

«الكلباني» ينشر صوره مع ميسي وحكيمي

نشر «الكلباني» الصور رفقة ليونيل ميسي والمغربي أشرف حكيمي، لاعبا الفريق الباريسي، وظهر في الفيديو قائد منتخب الأرجنتين يصافح الشيخ السعودي، قبل أن يتحدثا لثوان، ثم التقى أيضًا، إمام المسجد الحرام بحكيمي، وتحدثا معًا لفترة قصيرة من الوقت، خلال فعاليات كأس موسم الرياض بالعاصمة السعودية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة إمام الحرم المكي وميسي، وحقق الفيديو المنتشر تفاعلًا ورواجًا عالميًا.

مع ميسي وأشرف حكيمي pic.twitter.com/suwwAdP31I — عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) January 20, 2023

باريس سان جيرمان يفوز بكأس موسم الرياض

توج نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ببطولة كأس موسم الرياض، بعد الفوز على الهلال والنصر بخمسة أهداف مقابل أربعة، في مباراة جمعت نجوم العالم، وسجل خلال المباراة نجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي والفرنسي كيليان إمبابي مهاجم سان جيرمان، وآخرين.