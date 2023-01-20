نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية 2023 في محافظة المنيا

تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2023 في محافظة المنيا، يوم الأربعاء المقبل، بمادة العلوم، وعقب مرور نحو أسبوعين تبدأ مديرية التربية والتعليم في المحافظة إعلان النتيجة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالمنيا

وقال مسؤول بالتعليم، فضل عدم ذكر اسمه، إنه في اليوم التالي من ختام أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة المنيا، يوم الأربعاء المقبل 25 يناير، تبدأ أعمال تصحيح آخر المواد وهي العلوم، حيث يتم التصحيح أولا بأول، ومن ثم تبدأ أعمال نظام المراقبة والكنترول في رصد الدرجات وتدقيقها.

وأوضح أن النتيجة تظهر عقب مرور أسبوعين تقريبا من انتهاء الامتحانات، ويمتد الأمر إلى 3 أسابيع، نظرا لأن المنيا تضم 9 إدارات تعليمية بها أعداد كبيرة من الطلاب في الشهادة الإعدادية، كما أن الكنترول يحرص على مراجعة النتيجة أكثر من مرة حتى يأخذ كل طالب حقه بشكل شفاف ودقيق.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا

وأوضح المسؤول أنه عقب انتهاء أعمال الكنترول يتم إعلان النتيجة بالإسم ورقم الجلوس من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا وأيضا صفحة مديرية التربية والتعليم، ويتم تقسيمها إلى 3 قطاعات الأول الشمال ويضم مراكز العدوة ومغاغة وبني مزار ومطاي، والثاني قطاع وسط ويضم مركزي المنيا وسمالوط، والقطاع الثالث والأخير الجنوب ويضم مراكز أبوقرقاص وملوي وديرمواس.

وبدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2023 في محافظة المنيا الثلاثاء الماضي، وتنتهي الأربعاء المقبل، ويترقب أولياء الأمور والطلاب ظهور النتيجة بعد انتهاء الامتحانات مباشرة.