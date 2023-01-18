تغيير 3 قيادات محلية في المنيا.. نقل رئيسي مدينتي مغاغة وأبوقرقاص

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تعيين ونقل 125 قيادة محلية جديدة، منها 3 في محافظة المنيا.

وشملت الحركة فى محافظة المنيا نقل الدكتور محمد حلمي محمد رئيس مركز ومدينة المنيا إلى مركز ومدينة مغاغة، وهاني محمد رضا رئيس مركز ومدينة أبو رديس جنوب سيناء إلى مركز ومدينة المنيا، وتاج جلال عمر رئيس مركز ومدينة أبنوب بأسيوط إلى مركز أبوقرقاص ومدينة الفكرية .

نقل رئيس أبوقرقاص إلى القوصية

كما تم نقل خالد عبدالروؤف عزت رئيس مركز ومدينة مغاغة بالمنيا إلى مركز ومدينة أبنوب، ومحمد محمود عزت عبدالهادي رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص ومدينة الفكرية بالمنيا إلى مركز ومدينة القوصية.

رفع الإشغالات

طالب وزير التنمية المحلية القيادات الجديدة في الحركة السنوية ببذل أقصى جهد خلال المرحلة الحالية، لتنفيذ ومتابعة توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء خاصة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتصدي الحاسم لمخالفات البناء العشوائى والتعديات على أراضى وأملاك الدولة، وإزالة أي تعديات عليها في المهد، والاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية والإهتمام بملف القمامة ورفع تراكمات المخلفات اليومية ورفع الإشغالات بالشوارع.