وفاة فتاة متأثرة بإصابتها باختناق أثناء الاستحمام.. «أسبوع داخل المستشفى»

لقيت فتاة مصرعها داخل مستشفى قصر العيني، بعد أسبوع من إصابتها باختناق أثناء الاستحمام في منزلها بمنطقة الهرم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل اختناق فتاة أثناء الاستحمام

تلقى اللواء أحمد خلف نائب مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب، يفيد بتلقيه بلاغا من «أحمد . ع»، 42 عاما، مقيم المطبعة دائرة القسم، وقدم تقريرا طبيا من مستشفى قصر العيني، باستقبال كريمته «لين» 13 عاما، ومقيمة ذات العنوان.

الفتاة أصيبت باختناق

وقرر بأنها حال الاستحمام - قبل أسبوع - أصيبت بحالة اختناق من بخار المياه، وجرى وضعها على جهاز التنفس الصناعي لمدة أسبوع، وتوفيت صباح اليوم، أثناء العلاج.

تشريح الجثة

وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة الهرم، إلى النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.