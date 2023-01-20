ضبط مخالفات في 43 مخبزا خلال حملات تموينية بالدقهلية

ضبطت مديرية التموين بالدقهلية مخالفات في 43 مخبزا خلال حملة تموينية بمركز ومدينة شربين فجر الجمعة، علاوة على ضبط مخابز تصرفت في 17 طنا و650 كيلو جرام دقيق تمويني مدعم لبيعها في السوق السوداء، وذلك بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، وتعليمات السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز ومدى التزام أصحاب المخابز بالأوزان والمواصفات القانونية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتحت إشراف محمد زغلول، مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية.

نتائج الحملة على مخابز شربين

تشكلت الحملة الأولى برئاسة سامي إبراهيم، وعضوية أيمن الحنفي من مأموري الضبط القضائي بالمديرية، وأسفرت عن ضبط 16 مخبزا لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار من 7 إلى 19 جراما، كما تم ضبط 9 مخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وضبط 4 مخابز للتصرف في إجمالي 251 شيكارة دقيق بلدي مدعم، زنة الشيكارة 50 كيلو جراما بما يعادل 12.55 طن، وتم ضبط مخبزين لعدم وجود سجل تفتيش.

التصرف في 102 شيكارة دقيق بلدي مدعم

وتمكنت الحملة الثانية برئاسة إيهاب رجب، وعضوية مصطفى عوض من مأموري الضبط القضائي بالمديرية، من ضبط 4 مخابز للتصرف في إجمالي 102 شيكارة دقيق بلدي مدعم، زنة الشيكارة 50 كيلو جراما بما يعادل 5.1 طن، كما تم ضبط 5 مخابز للتلاعب بوزن الرغيف وإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار من 8 إلى 16 جراما، و5 مخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

كما ضُبط 3 مخابز للتوقف عن الإنتاج بدون إذن رسمي، ومخبز لعدم وجود قائمة بيانات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن مديرية تموين الدقهلية ستواصل حملاتها التموينية لضبط المخالفين.