طرق عمل القهوة بأنواعها.. بينها الفرنسية والبيضاء و«دالغونا»

تعد القهوة واحدة من أكثر المشروبات انتشارًا على مستوى العالم، يتناولها الأشخاص بشكل يومي، في الصباح، ووقت الغروب وفي المساء، منهم من يتناولها للاستفادة من مادة الكافيين للشعور باليقظة والانتباه خاصة في أثناء العمل، وتختلف طرق عمل القهوة بأنواعها وفقًا لرغبة الشخص.

وكشفت دراسة بحسب موقع «health line»، أن تناول القهوة في الصباح يساعد على زيادة الطاقة في جسم الإنسان، وكذلك رفع قدرته على التركيز في مهامه المختلفة، وذلك بحسب موقع «سكاي نيوز عربية».

وتوضح «الوطن» طرق عمل القهوة بأنواعها، حيث تتنوع وتختلف طريقة تحضيرها في معظم دول العالم.

طرق عمل القهوة بأنواعها

ومن طرق عمل القهوة بأنواعها المختلفة، القهوة العربية، وهي الأشهر والأكثر انتشارا، ويمكن عملها عبر تحضير 3 أكواب من الماء، 3 ملاعق كبيرة من القهوة العربية الخشنة، 3 حبات من الهيل «حبهان»، وذلك حسب الرغبة.

وبعد ذلك، وضع الماء ومن ثم القهوة في إناء «كنكة القهوة» على النار، وتركها تغلي لمدة 10 دقائق، طحن حبات الهيل وإضافتها إلى جانب الزعفران للقهوة، ثم تركها من 2 – 3 دقائق، وبعد الغلي، تُصفى القهوة في الإبريق الحافظ للحرارة وتُقدم.

طريقة عمل القهوة التركية

وهناك تنوع في طرق عمل القهوة بأنواعها منها القهوة التركية الساخنة، وهي تحتاج مجموعة من المكونات هي معلقة كبيرة ممتلئة من البن المطحون، وفنجان من الماء المفلتر البارد، وسكر حسب الرغبة.

أما عن طريقة التحضير، يُسكب الماء في غلاية القهوة، ومن ثم إضافة القهوة والسكر، ويتم دمجمها وتقليبهما سويًا، وتركهما على درجة حرارة متوسطة، وقد تحتاج المكونات إلى حوالي 3-4 دقائق، حتى تغلي، بعدها يتم وضع نحو ملعقة صغيرة من رغوة القهوة في فنجان التقديم، ثم ترك باقي المزيج على النار حتى تغلي، تليها سكب نصف كمية القهوة في الفنجان، وأخيرا ملء الفنجان بالكمية المتبقية وتقديمه.

القهوة الباردة

لا تقتصر طرق عمل القهوة بأنواعها على تحضير الساخن منها فقط، بل يتم تحضير القهوة الباردة أيضًا، وذلك تتم عن طريق تحضير 170 جرامًا من حبوب القهوة المطحونة الخشنة، وكوب وربع من الماء البارد، وسكر وحليب حسب الرغبة.

بعد ذلك، توضع القهوة المطحونة والماء في وعاء وتقلب جيدًا، ثم تترك في درجة حرارة الغرفة، وذلك لمدة 8 ساعات على الأقل و12 ساعة على الأكثر، وعن طريق مصفاة معدنية مبطنة بقطعة من مرشح القهوة يتم تصفيتها، وذلك للتخلص من رواسبها، ثم وضعها في الثلاجة حتى تبرد تمامًا، بعدها تُسكب في وعاء مع إضافة الثلج والسكر والحليب البارد وتُقدم.

القهوة الإسبريسو

وتعد قهوة «الإسبريسو» من الأنواع التى يقبل الناس عليها بشكل مكثف، ويتم تحضيرها عن طريق رش الماء المغلي تحت ضغط عال، وذلك من خلال حبوب البن المطحونة جيدًا، ومن ثم سكبها في كوب صغير وتقديمها.

كما يوجد هناك نوع يسمى كافية أمريكانو، ويُحضر عن طريق إضافة الماء الساخن إلى جرعة من قهوة الإسبريسو، أما عن النوع الأكثر شيوعُا من القهوة في العالم، هو الكابوتشينو، الذي يعد من 3 طبقات، الأولى جرعة من الإسبريسو ثم القليل من الحليب، وأخيرا طبقة من الحليب الرغوي.

القهوة البيضاء والسوداء

وهناك نوع يعرف بـ «القهوة البيضاء»، التي يتم تحضيرها عن طريق سكب الحليب المبستر أي غير المزبد، من قاع الإبريق على جرعة من الإسبريسو، ويفضل أن يكون الحليب دسمًا، بينما القهوة السوداء، تتم عن طريق سكب الماء الساخن في كوب ما، ثم صب قطرتين من الإسبريسو في الماء، بينما فلتر القهوة، يتم عن طريق نقع حبوب البن المطحونة في الماء الساخن أو البارد، ثم تصفى ويتم تركها سفي شكل سائل، ومن ثم يضاف إليها السكر أو الحليب حسب الرغبة.

قهوة دالغونا

تُحَضر قهوة دالغونا عن طريق خلط القهوة الفورية والسكر والماء الساخن في رغوة كريمية وإضافتها إما إلى الحليب الساخن أو البارد.

القهوة الفرنسية

تعد من أبسط طرق التحضير، وهي عبارة عن نقع القهوة في الماء المغلي، وتقليبها جيدًا ثم وضعها في الكوب وتقديمها.