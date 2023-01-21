بايدن: الدولة تحتاج لزيادة الاستثمارات بنسبة 10%

أبدى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فخره بما حققه في القطاع الاقتصادي، لافتًا أن بلاده حققت زيادة في الإنتاج بما يفوق 1.6%، وزيادة هائلة في النمو الاقتصادي، وتم دعم المشروعات الصغيرة أكثر من أي وقت مضى.

ضرورة دعم خطة إنقاذ الولايات المتحدة

وأوضح الرئيس الأمريكي، خلال كلمة له بواشنطن، نقلتها «القاهرة الإخبارية»، أن الدولة في حاجة لزيادة الاستثمارات بنسبة 10 بالمئة، مشددًا على ضرورة دعم خطة إنقاذ الولايات المتحدة، مؤكدًا أن واشنطن تقدم قروضًا مُيسرة لدعم قطاعات الأعمال.

وأكد بايدن أنه عندما أتى لتولي رئاسة الولايات المتحدة الامريكية، كان الوباء منتشرا، وبتوحيد الجهود تمكنت البلاد من تخطي الجائحة، وأن الجميع عمل جنبًا إلى جنب.

هناك إنجازات كبيرة حققناها في القطاع الاقتصادي

وتحدث بايدن عن الصعوبات التي كانت تواجهه في طفولته عندما كان صغيرًا وسط عائلته، كانوا يعانون من بعض المشكلات الاقتصادية، مضيفًا: «كنا نضحك حيال بعض الأمور الصعبة التي تقابلنا وذهبنا للمدارس ومكثنا مع الأقارب والعائلة، عندما كُنا صغارًا وكُنا نفرح عندما تعد لنا أمهاتنا الطعام لم تكن هناك فرص كبيرة للعمل».

وأضاف: «أنا أتحدث بكل صراحة هناك إنجازات كبيرة حققناها في القطاع الاقتصادي، نحن فخورون بما حققناه في هذا القطاع ونحن نعيش أفصل الآن ولا نرغب في العودة للوراء».