«الباز» يطلق مبادرة «تسعير الكتب» مع قرب معرض الكتاب: «الناشرين مش سماسرة»

أطلق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، مبادرة من خلال برنامجه «مش حسبة برمة»، المذاع على «إذاعة نغم إف إم»، بعنوان «تسعير الكتب»، إيذانا بقرب انطلاق معرض القاهرة للكتاب الدولي.

مبادرة تسعير الكتب

قال «الباز»: «أدعو اتحاد الناشرين يتبنى المبادرة بتسعير الكتب، مش كل ناشر يسعر الكتاب بمزاجه»، مؤكدًا أن هناك كتبا ترجع لسنوات ماضية يتم طرحها بسعر اليوم.

أتمنى من اتحاد الناشرين تنفيذ مبادرة «تسعير الكتب»، لافتا إلى أن هناك مبالغة في أسعار الكتب، مطالبا الناشرين بعدم تحولهم لسماسرة كتب، ويصبحون مثل سماسرة البيض، وغيرها من السلع، مرددا: «الناشرين مش بائعي روبابيكيا».

يجب ألا يرفع الناشرين أسعار الكتب

وتابع الدكتور محمد الباز: «مينفعش الناشرين يقعوا في نفس مطب باقي التجار، ويرفعوا الأسعار، ورغم المتطلبات لكل ناشر في النهاية، هناك مسئولية اجتماعية تقع على عاتق كل ناشر».

وواصل: «بدل ما تكسب 10 قروش، كفاية تكسب 5، جني الربح بشكل أقل أفضل من عدمه، ويساعدنا في إنجاح أهم حدث مصري على صعيد دولي، وهو معرض القاهرة للكتاب الدولي، خاصة أن هناك بالفعل ناشرين يبالغون في تسعير الكتب».