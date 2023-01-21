ارتفاع درجات الحرارة في سوهاج نهارا وتوقعات بعدم سقوط أمطار

ترتفع درجات الحرارة في سوهاج خلال فترات النهار اليوم السبت مقارنة بالأيام الماضية، إذ تسجل العظمى 23 مئوية، بينما تسجل الصغرى 6 درجات، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

طقس اليوم بسوهاج

ويشهد طقس سوهاج اليوم السبت عدة ظواهر جوية، منها هبوب رياح مثيرة للأتربة بسرعة 7 كم في الساعة، ونسبة رطوبة 34%، إضافة إلى سطوع أشعة الشمس، بينما تنعدم احتمالية سقوط أمطار على محافظة، وفقا لاستطلاع الأقمار الصناعية.

طقس الأيام المقبلة في سوهاج

وطقس سوهاج خلال الأيام المقبلة سيكون حارا نهارا بارد ليلا، وفقا لتوقعات هيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، والتي نصحت بزيادة الملابس قطعة ليلا، خاصة للأطفال، وعدم الانخداع بسطوع الشمس والدفء نهارا.

تفقد مخرات السيول بالمحافظة

وتستعد محافظة سوهاج لاحتمالية سقوط أمطار، إذ يُجرى متابعة حالة الطقس باستمرار، كما يتم تجهيز وحدة عمليات لمواجهة الأزمات والكوارث، فضلا عن تفقد جاهزية مخرات السيول بالمحافظة.