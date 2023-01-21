اليوم.. انطلاق امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالجيزة

تنطلق اليوم السبت امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة، للعام الدراسي 2022/2023، والتي تستغرق 6 أيام، وتستمر حتى يوم الخميس المقبل الموافق 26 من شهر يناير الجاري.

وكشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن إجمالي الطلاب على مستوى المحافظة بلغ 205491 طالبا وطالبة، مقسم على 688 لجنة وعدد 2 حالات خاصة، لَافِتَة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أي شكاوى والعمل على حلها فوراً والتواصل مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة إضافة إلى التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالجيزة إلى أن الطلاب سيؤدون في اليوم الأول في تمام الساعة التاسعة صباحاً امتحان مادة اللغة العربية والخط.

- ويوم الأحد 22 يناير امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

- يوم الإثنين 23 يناير امتحان مادتي العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الثلاثاء 24 يناير امتحان مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

- يوم الأربعاء 25 يناير مادة الهندسة.

وأشارت إلى انتهاء ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس الموافق 26 يناير بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية و«التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية».

اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات، من التطهير الدوري وتحقيقِ التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات، مع ضرورة التواجد المستمِر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، وشدد على الاهتمام بالنظافة اليومية للفناء ودورات المياه.