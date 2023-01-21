انطلاق امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالجيزة بمادة اللغة العربية

انطلقت منذ قليل، امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الجيزة، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، إذ يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والخط من الساعة التاسعة صباحا وحتى الحادية عشر ظهرا، في لجان امتحانية مؤمنة وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة للحفاظ علي صحة الطلاب والمعلمين.

205 آلاف طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن اجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة، 205491 طالبا وطالبة، مقسمين على 688 لجنة، ولجنتين للحالات الخاصة، مع تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان.

وأضافت مديرية التعليم بالجيزة، أن اللجان الامتحانية جاهزة لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية 2023، من خلال حسن التنظيم والاستعدادات القصوى وفرش اللجان بالديسكات الصالحة، وتنظيم أعمال الكنترولات وتجهيزها ونظافة الطرقات ودورات المياه وتعقيم اللجان والحمامات وتعليق الجداول واللوحات الإرشادية والتعليمات.

منع الطلاب من اصطحاب المحمول

وشددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على منع الطلاب من اصطحاب المحمول حتى وإن كان مغلقا حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية ويتعرض لإلغاء الامتحان له، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتتم الامتحانات على أكمل وجه لائق لراحة الطلاب .

ويؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي، امتحانات نصف العام في مواد الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، في لجان امتحانية، وسط إجراءات مشددة لمنع الغش، مع وضع علامة مائية علي ورق الأسئلة لمواجهة الغش، والوصول إلى الطلاب الغشاشين بسهولة.