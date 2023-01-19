ما معنى تتوقى وجمع كلمة داء؟.. إجابة «امتحان العربي» للصف الثالث الإعدادي

يتساءل طلاب الصف الثالث الإعدادي في القاهرة بأول يوم امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2022/2033، عن الإجابات الصحيحة لبعض الأسئلة التي وردت في امتحان اللغة العربية، أمس، وكان من بينها جمع كلمة داء.

جمع كلمة داء في امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

وأوضح نموذج الإجابة الخاص بامتحانات اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية، أنّ إجابة سؤال جمع كلمة داء (أدواء)، وإجابة سؤال المراد بكلمة عقد (إقامة)، وإجابة سؤال مضاد تأمل (تيأس).

معنى كلمة تتوقّى بامتحانات الشهادة الإعدادية

كما تضمّن نموذج الإجابة لامتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القاهرة، إجابة سؤال معنى كلمة وادعة (هادئة)، وإجابة سؤال مفرد عوادم (عادم)، وإجابة سؤال معنى يبتغي (يطلب)، وإجابة سؤال جمع كلمة العالم (العلماء)، وإجابة سؤال المراد بتتوقى (تخشى).

مراجعة أوراق الحاصلين على الدرجات النهائية والمشطوبة

وأصدرت مديرية التربية والتعليم في القاهرة، تعليمات مهمة لمصححي امتحانات الشهادة الإعدادية، مطالبًا بمراجعة أوراق الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية، إضافة إلى أوراق الطلاب الذين لم يحصلوا على أي درجة وإعطاء كل ذي حق حقه.

كما وجّهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مراجعة نموذج الإجابة الخاص باللغة العربية والتأكد منه، والالتزام به ومناقشة الإجابات الأخرى واعتماده من الموجه العام، مشيرا إلى أنه في حالة وجود اختلاف في تقدير درجة بين المقدر، والمراجع بعد الانتهاء من تصحيح الامتحانات الرجوع للمشرف العام للتصحيح لاتخاذ قرار في ذلك.

وشدّدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مراعاة تقدير الإجابات المشطوبة بامتحانات الشهادة الإعدادية ، والتي يمكن قراءتها وتقديرها ومراجعتها.