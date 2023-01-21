سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

تشهد معظم المحاور والطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، سيولة مرورية واضحة، خاصة على الطريق الدائري، صلاح سالم، محور 26 يوليو، كوبري السادس من أكتوبر، مرورًا بمنطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة، وكوبري 15 مايو المتجه من مناطق وسط البلد إلى شارع جامعة الدول العربية، وميدان التحرير.

سيولة مرورية

وتشهد الطرق سيولة مرورية، بالتزامن مع بداية الأسبوع الجديد، وسط انتشار أمني مكثف من رجال الإدارة العامة للمرور على كل الطرق والمحاور الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، لتنظيم حركة السيارات وعدم حدوث أي عوائق أمام المواطنين.

سيولة أمام قائدي السيارات

وخلال الساعات الأولى من صباح اليوم، شهدت معظم الطرق سيولة مرورية أمام قائدي السيارات، خاصة في منطقة الزمالك، كوبري الجيزة، كوبري جامعة جامعة القاهرة، حتى ميدان لبنان.

انتشار أمني مكثف

وانسابت حركة المرور في منطقتي مصر الجديدة ومدينة نصر، وطريق الكورنيش المتجه إلى ميدان عبد المنعم رياض، وكذلك المنتجة من المنيب حتى أوتوستراد المعادي وصولا لمناطق الجيزة، بالتزامن مع بداية الأسبوع، وسط انتشار رجال المرور على الطرق والمحاور لتنظيم حركة السيارات، ومنع أي عوائق أمام قائدي المركبات.