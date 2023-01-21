متوسط تأخير القطارات اليوم السبت.. تصل إلى 90 دقيقة

حددت هيئة السكة الحديد، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة، نظرًا لما يتم إنجازه من مشروعات قومية ترتبط بالهيئة والهيئات الأخرى في هذه الفترة، من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

متوسط تأخير القطارات اليوم

وترصد «الوطن» في السطور التالية، متوسط تأخير القطارات اليوم السبت:

- خط القاهرة - الإسكندرية: 30 دقيقة.

- خط القاهرة - أسيوط: 60 دقيقة.

- خط أسيوط - أسوان: 60 دقيقة.

- خط بنها - بورسعيد: 90 دقيقة.

- خط طنطا - المنصورة - دمياط: 90 دقيقة.

- خط قليوب - شبين القناطر - الزقازيق - المنصورة: 45 دقيقة.

إنشاء كباري علوية

واعتذرت الهيئة، لجمهور الركاب عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها، من إنشاء كباري علوية وأنفاق وتجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، وتهيب بالمسافرين اتخاذ جميع التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.