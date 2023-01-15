عودة مياه الشرب لقرى مركزي التل والقصاصين بالإسماعيلية بعد انقطاعها

أنهت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه رئيسية مغذية لمركزي التل الكبير والقصاصين في الإسماعيلية تسبب في انقطاع المياه.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس الشركة خلال تفقده لأعمال الصيانة، أن الكسر حدث في ماسورة رئيسية بقطر 20 بوصة «GRP» بمدينة القصاصين في محافظة الإسماعيلية، مؤكداً إعادة ضخ المياه ووصولها إلى جميع المناطق المتأثرة بالانقطاع.

تحرك فرق الطوارئ

وقال «عصمت»، إن فرق الطوارئ والفنيين ومهندسي الشركة انتقلو إلى مكان الكسر لإصلاحه فور تلقي البلاغ، مشيراً إلى أن الحادث وقع نتيجة زيادة الضغوط، وتسبب في انقطاع المياه بمنطقة بر أيمن مركز القصاصين، وقرية المحسمة الجديدة، وبعض مناطق بمركز ومدينة التل الكبير.

خطوط ساخنة

وأشاد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجهود المبذولة من أجل الانتهاء من أعمال الإصلاح في وقت قياسي، وعودة المياه إلى المناطق المتأثرة بالانقطاع، مؤكدًا أن خدمة الخط الساخن 125 تتلقى شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاثة على مدار 24 ساعة، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، أو من خلال خدمة الواتساب على الرقم «01206666240».