حبس شقيقين لاتهامهما بالاعتداء على طالب في مشاجرة بسبب لعب الكرة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، حبس شقيقين ببنها، لاتهامهما بالتعدي على شخص في مشاجرة بسبب لعب الكرة في بنها، وطلبت جهات التحقيق تحريات مباحث بنها حول الواقعة والاستعلام عن حالة المصاب، وبيان ما به من إصابات جراء المشاجرة وعرضه على الطب الشرعي.

مشاجرة الكرة في بنها

وكشفت التحقيقات أنه في قرية منشية دياب التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية حيث تعدى شقيقين بالأسلحة البيضاء على آخر بسبب خلافات على لعب كرة القدم .

تفاصيل إصابة شاب ب 7 غرز بسبب لعب الكرة

تلقى اللواء مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها بتلقي بلاغا من مستشفى بنها الجامعي، بوجود مصاب يدعى عزت محمد تهامي عفيفي، مصاب بإصابات شديدة بالوجه والرقبة ومصاب بأكثر من 7 طعنات في الوجه والرقبة عقب وقوع مشاجرة بينه وبين كلا من «م.أ.م» و«ي.ا.م» شقيقين بسبب العتاب على تضييع ضربة جزاء خلال مباراة ودية بملعب مركز شباب منشية دياب ببنها

ودلت التحقيقات أن المتهمين استعانا بسلاح أبيض وأصابا المجنى عليه بإصابات مختلفة في الوجه والرقبة، وجرى اتخاذ الإجراءات الطبية وإسعاف المصاب، وتحرير محضر بالواقعة برقم 764 جنح مركز بنها.

وبسؤال شهود العيان وأهل المجني عليه، في التحقيقات، قالت زوجة المجني عليه، وتدعى «نورا أحمد محمود الفرماوي»، أنها فوجئت عقب المباراة وأثناء قيام زوجها بإحضار احتياجات المنزل وهو يحمل نجله الصغير محمد عامين ونصف باغته شخصين، ومزقا وجهه ورقبته وسقط على الأرض غارقًا في دمائه.