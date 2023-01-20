«الصاغة» تعلن أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 يسجل 1740 جنيها

أعلنت محال الصاغة، أسعار الذهب لكل الأعيرة اليوم في مصر، تلبية لرغبة قطاع عريض من المواطنين على متابعة أسعار البيع والشراء حتى وإن لم يكن بهدف الشراء أو الاستثمار.

واستمرارا لسلسلة الاخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نرصد في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر، وجاءت على النحو التالي:

- سجل الذهب عيار 24 سعر 1,989 جنيها للبيع و2,023 جنيها للشراء.

سجل الذهب عيار 22 سعر 1,823 للبيع و1,854 جنيها للشراء.

سجل الذهب عيار 21 سعر 1,740 للبيع و1,770 جنيها للشراء.

- سجل الذهب عيار 18 سعر 1,491 جنيها للبيع و1,517 جنيها للشراء.

- سجل الذهب عيار 14 سعر 1,160 جنيها للبيع و1,180 جنيها للشراء.

- سجل الذهب عيار 12 سعر 994 جنيها للبيع و1,011 جنيها للشراء.

- سجل سعر الأونصة 61,845 جنيها للبيع و62,911 جنيها للشراء.

- سجل الجنيه الذهب 13,920 جنيها للبيع و14,160 جنيها للشراء.

- سجل كيلو لذهب1,988,571 جنيها للبيع و2,022,857 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21 الآن في سوق المال

- سجل الذهب عيار 24 اليوم 1,849 جنيها بما يعادل 61.97 دولار أمريكي.

- سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم 1,695 جنيها بما يعادل 56.80 دولار أمريكي.

- سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم 1,618 جنيها بما يعادل 54.22 دولار أمريكي.

- سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 1,387 جنيها بما يعادل 46.48 دولار أمريكي.

- سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم 1,079 جنيها بما يعادل 36.15 دولار أمريكي.

- سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم 924.74 جنيه بما يعادل 30.98 دولار أمريكي.

- سجل سعر الذهب عيار 9 اليوم 693.56 جنيه بما يعادل 23.24 دولار أمريكي.

- سجل سعر أوقية الذهب اليوم 57,519 جنيها بما يعادل 1,927 دولارا أمريكيا.

- سجل سعر جنيه الذهب اليوم 12,947 جنيها بما يعادل 433.79 دولار أمريكي.

- سجل سعر كيلو الذهب اليوم 1,849,486 جنيها بما يعادل 61,968 دولارا أمريكيا.