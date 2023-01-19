4 علامات للتفرقة بين الذهب المصري والمستورد عن طريق الدمغة

تحت عنوان «هل يختلف شكل الدمغة بين الذهب المصري والمستورد»، ذكر تقرير لشركة تداول الذهب «جولد بيليون»، أن الدمغة هي علامة رسمية يجرى ختمها مثل الفضة والبلاتين لضمان عيار الدهب المتداول وتختلف بين كل دولة، ولها مواصفات محددة يلتزم بيها التجار و الصناع.

تاريخ دمغة الذهب

أضاف تقرير الشركة، اليوم: «ظهرت عملية دمغ الذهب في عهد الدولة العثمانية بسبب انتشار صناعة الحلي والمجوهرات، وتم تحديد عيارات الذهب والفضة في عهد الخديوي عباس الأول، ثم صدر قانون تنظيم عمليات الدمغ خلال فترة الاحتلال الإنجليزي وكان يتم الدمغ بأقلام يتم استخدامها للوقت الحالي، وشكل الدمغة يتكون من 4 علامات كل واحدة تعبر عن معلومة معينة».

الشكل الصحيح لدمغة الذهب

أما عن الشكل الصحيح لدمغة الذهب، يشير التقرير إلى أن الدمغة تضم 4 مكونات، أولها علامة المعيار: وهو رقم يعبر عن نوع عيار الدهب وهو نوعين: دمغة الحكومة المصرية بالنسبة للذهب المصري وهي (875 لعيار21، 750 لعيار18)، أما الدمغات الأجنبية فيتم دمغها بـ 4 معايير (750 لعيار 18، 585 لعيار 14، 500 لعيار 12، 375 لعيار 9 ) والأرقام تعبر عن نسبة الدهب الموجودة في القطعة وكل عيار له نسبة معينة، وتثبت أن القطعة تم فحصها ومطابقة للمعايير الموجودة في قوانين الدمغة.

ثاني علامات دمغة الذهب

وتابع التقرير: «ثاني المعايير، علامة المكتب: وهي علامة المكان التي قام بمراجعة ختم الدمغة والتأكد أنها صحيحة ومطابقة للذهب وكل مركز أو مصنع له ختم معين خاص به، وثالث معيار هو علامة التاريخ: وهو ختم تاريخ اليوم الذي تم فيه دمغ الذهب، ويتم إضافة الرمز الخاص بالشركة المصنعة، وهذا بالنسبة لشكل الدمغة الخاص بالمشغولات المحلية المصرية»

دمغة الذهب المستورد

وعن اختلاف شكل الدمغة في الذهب المستورد سواء ذهب إيطالي أو سويسري، يوضح التقرير أن المعلومات الموجودة على الذهب هي نفسها ولكن تختلف في أن الذهب المستورد يكون باللغة الإنجليزية، فالذهب الإيطالي يكتب عليه حرف (I) وبعده عيار الدهب والمعتاد إنه عيار 18، أما الذهب السويسري يحفر عليه حرف (S) ونوع العيار، وجميع المشغولات سواء كانت ذهب أو فضة أو بلاتين لا ينصح بشرائها من دون ختم الدمغة وحتى المشغولات الخفيفة، تجنباً للغش والتزييف.