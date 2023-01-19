رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أسعار الذهب تواصل تراجعها في الصاغة.. الجرام يخسر 33 جنيها

كتب:

محمد الدعدع
03:12 م | الخميس 19 يناير 2023
الذهب

الذهب

تراجعت أسعار الذهب، في منتصف تعاملات اليوم الخميس، 10 جنيهات؛ لترفع بذلك إجمالي خسائر المعدن الأصفر، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إلى 33 جنيهًا.

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 2023 جنيها، وعيار 21 من الذهب الأكثر مبيعاً 1770 جنيهًا، وتراجع عيار 18 مسجلاً 1517 جنيهًا، وسجل عيار 14 النحاسي 1183 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) 14160 جنيه، وهبطت الأوقية لمستوى 1910 دولارات.

في وقت سابق أمس، تعرض الذهب للضغوط عالمياً بعد تصريحات متشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين دعموا مواصلة الزيادات في أسعار الفائدة، قبيل أيام من أول اجتماعات الفيدرالي الأمريكي في 2023.

اقرأ المزيد:

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 1780 جنيها

أسعار الذهب تتراجع عالميًا لليوم الثاني وتفقد 23 جنيها في السوق المحلية

انتعاش أسعار الذهب عالميا بعد تراجع الدولار.. وقفزة في أسعار النفط

عضو «غرفة الذهب»: تحديد أفضل وقت للشراء «صعب».. وإقبال كبير على السبائك الذهبية (حوار)

11 جنيها تراجعا في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم بمصر
محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.