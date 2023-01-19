أسعار الذهب تواصل تراجعها في الصاغة.. الجرام يخسر 33 جنيها

تراجعت أسعار الذهب، في منتصف تعاملات اليوم الخميس، 10 جنيهات؛ لترفع بذلك إجمالي خسائر المعدن الأصفر، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إلى 33 جنيهًا.

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 2023 جنيها، وعيار 21 من الذهب الأكثر مبيعاً 1770 جنيهًا، وتراجع عيار 18 مسجلاً 1517 جنيهًا، وسجل عيار 14 النحاسي 1183 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) 14160 جنيه، وهبطت الأوقية لمستوى 1910 دولارات.

في وقت سابق أمس، تعرض الذهب للضغوط عالمياً بعد تصريحات متشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين دعموا مواصلة الزيادات في أسعار الفائدة، قبيل أيام من أول اجتماعات الفيدرالي الأمريكي في 2023.