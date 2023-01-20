الذهب يقترب من أعلى مستوياته عالميا في 9 أشهر.. الأوقية بـ1920 دولارا

استقر الذهب فوق 1920 دولارًا للأوقية، اليوم الجمعة، مقتربا من أقوى مستوياته في 9 أشهر، وسط توقعات قوية بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة.

المعدن الأصفر على الطريق الصحيح

ويسير المعدن الأصفر على الطريق الصحيح لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، وكررت مجموعة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التزامهم بسياسة أكثر صرامة هذا الأسبوع، على الرغم من أن البيانات الأمريكية الضعيفة التي غذّت مخاوف الركود خفّفت من مخاوف رفع أسعار الفائدة.

زيادة أقل في سعر الفائدة الأمريكية

وتتوقع الأسواق حاليًا أن يتجه البنك المركزي الأمريكي إلى إقرار زيادة أصغر في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير بعد أن قدم زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية في ديسمبر. في مكان آخر، انخفضت أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة أيضًا للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر، ما زاد من المؤشرات على أن الضغوط التضخمية قد تكون قد بلغت ذروتها أخيرًا في الاقتصادات الغربية.

وبحسب منصة «تريدينج إيكونوميكس» من المتوقع تداول الذهب عند 1944 دولار للأوقية بحلول نهاية هذا الربع، وأن يتم تداوله عند 2017.26 دولار في غضون 12 شهرًا.

تاريخياً، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 في أغسطس من عام 2020.

وترتبط أسعار الذهب ارتباطا عكسيا بسعري الفائدة والدولار، حيث يعني ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية عزوف المستثمرين عن المعدن الأصفر، سعياً لجني مكاسب زيادة الفائدة، بينما يعني تراجع أسعار الفائدة زيادة إقبال المستثمرين على الذهب باعتباره ملاذا آمنا ومخزنا للقيمة.

وتزداد جاذبية الذهب كذلك في أوقات التوتر الجيوسياسي وحالة اللايقين، حيث يلجأ إليه المستثمرون وصناديق الاستثمار للتحوط ضد مخاطر تقلبات الأسواق.