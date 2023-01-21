مبادرة جديدة لتيسير الزواج في الفيوم.. 12 اتفاقا لتخفيف أعباء العروسين

عقد أهالي قرية الإخصاص التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، اجتماعًا موسعًا برئاسة عمدة القرية، وشيوخها، وكبار العائلات، وبحضور جميع أفراد القرية رجالًا وشبابًا ونساءً وفتيات، وذلك لوضع خطة واتفاقًا يشمل تفاصيل جهاز العروسين لتيسير الزواج، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها كل دول العالم.

وانتهى الأهالي إلى وضع وتحديث 12 قاعدة لتيسير الزواج يتم تطبيقها في جميع الزيجات، سواء للمخطوبين منذ فترة ولم يتم إتمام زواجهم بعد، أو لمن يتقدم لخطبة لفتاة، وقرأ الأهالي الفاتحة فيما بينهم، وتعاهدوا على الالتزام بهذه القواعد.

50 جرام ذهب حد أقصى للشبكة

وذكر خالد جمعة أبو مصعب، أحد أهالي القرية، لـ«الوطن»، تفاصيل الجلسة التي حضرها جميع الأهالي، مؤكدًا أنّ الجميع كان مرحبًا بالفكرة منذ البداية، بسبب الظروف الاقتصادية، وتعثر الكثير من العرسان وأسرهم عن إتمام الزفاف لعدم قدرتهم على توفير احتياجات الزواج المبالغ فيها، وبينها قيمة الشبكة التي تم الاتفاق على أن تكون 50 جرامًا كحد أقصى.

12 قرارًا لتيسير الزواج

وأشار إلى أنّ اجتماع الأهالي ومبادرتهم انتهت بـ12 قرارًا لتيسير الزواج على الشاب والفتاه وأسرهم، موضحًا أنّ تلك القرارات تمثلت في الآتي: