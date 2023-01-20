الأرصاد: ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة خلال فترات النهار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة خاصة في فترة النهار، ودرجات الحرارة تعد أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام من 3 إلى 4 درجات.

العظمى على القاهرة 22

وأضافت خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة DMC، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن العظمى تسجل على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية بسبب وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة سطوع أشعة الشمس

ولفتت إلى أن مصادر الكتل الهوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، وتؤدي لزيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار، والأجواء المعتدلة الدافئة على أغلب فترات النهار.

وأوضحت أن الحرارة خلال فترات الليل تبدأ في الانخفاض وتكون ملحوظة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، والصغرى تسجل على القاهرة الكبرى من 11 إلى 10 درجات مئوية، وبعض المناطق من المدن الجديدة وشمال الصعيد تسجل أقل من 10 درجات وبعض المناطق من وسط سيناء تسجل أقل من 5 درجات.

الصقيع يتكون خلال ساعات الليل

ولفتت إلى أن الأجواء خلال ساعات الليل تكون بين باردة وشديدة البرودة على أغلب أنحاء الجمهورية، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء نتيجة الانخفاض الملحوظ خلال فترات الليل.