موعد استقرار حالة الجو ودرجة الحرارة.. «الأرصاد» توضح

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الطقس، وموعد استقرار حالة الجو ودرجة الحرارة، خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية بين انخفاض وارتفاع خلال اليومين الماضيين.

وفي السطور التالية، توضح «الوطن»، موعد استقرار حالة الجو ودرجة الحرارة، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

موعد استقرار حالة الجو ودرجة الحرارة

وأشار خبراء الأرصاد، إلى أن موعد استقرار حالة الجو ودرجة الحرارة، سيكون بداية من الأحد المقبل، حيث يكون الطقس معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وحنوب الصعيد، بارد ليلاً على شمال البلاد.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة، خلال الـ72 ساعة المقبلة، على محافظات الجمهورية، كما يلي:

درجات الحرارة السبت 21 -1-2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 07.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 10.

درجات الحرارة الأحد 22 -1-2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 06.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 10.

درجات الحرارة الإثنين 23 -1-2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 07.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 10.