مناطق تشهد سقوط أمطار في مصر اليوم.. العظمى بها 20 درجة مئوية

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية التابعة للطيران المدني، المناطق التي من المتوقع أن تشهد أمطارًا اليوم في مصر، وتقتصر على مناطق بعينها حيت تختفي في محافظات القاهرة الكبرى والوجة البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق الصعيد الشمالية والجنوبية.

مناطق تشهد أمطارًا اليوم

ووفق خبراء الأرصاد الجوية، فإن المناطق التي تشهد أمطارًا اليوم، ستكون السواحل الشمالية الغربية، حيث تشهد فرص سقوط أمطار خفيفة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، العظمى 20 والصغرى 11، في السواحل الشمالية الغربية وتظهر فيها سحب غائمة بشكل جزئي.

وتشهد مناطق وسط المزروعات ووسط سيناء وفق الأرصاد الجوية، اليوم، طقسًا شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع، وسط تحذيرات للمواطنين القاطنين فيها من الخروج بدون ارتداء ملابس ثقيلة، تحديدًا خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.

وذكرت «الأرصاد» أن باقي الأنحاء تشهد طقسًا باردًا في الصباح الباكر وخلال ساعات الليل المتأخرة، فضلًا عن أجواء معتدلة الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردة ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

توقعات درجات الحرارة على كل الأنحاء اليوم

وجاءت درجات الحرارة، اليوم السبت، في كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 21 والصغرى 10، والسواحل الشمالية العظمى 20 والصغرى 11 درجة.

وتصل درجات الحرارة العظمى، في جنوب سيناء 24 والصغرى 13، شمال الصعيد العظمى 21 والصغرى 07، وجنوب الصعيد العظمى 25 والصغرى 10 درجة مئوية.