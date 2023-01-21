«التحالف الوطني» يطلق المرحلة الـ17 من قوافل «ستر وعافية» (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة «القناة الأولى»، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «التحالف الوطني للعمل الأهلي أطلق المرحلة الـ17 من قوافل "ستر وعافية" بالفيوم»، لأهالي قرية الحامولي وتوابعها بمركز يوسف الصديق، بمشاركة أكثر من 13 كيانا من كيانات التحالف الوطني خلال 2000 متطوع.

دعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا

يأتي تنفيذ قوافل ستر وعافية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف، التي جرى وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية.

أجهزة تعويضية لذوي الهمم وحملات توعوية

كما تأتي لتخفيف العبء على الأسر والتخفيف من حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، إذ تقدم القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين، تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر، وتركيز أجهزة تعويضية لذوي الهمم وحملات توعوية بكل الخدمات التكاملة لذوي الهمم والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والتوعية بالقدم الصحيح وخدمات تنظيم الأسرة والتوعية بالصحة الإنجابية.