قناة الحياة تعرض تقريرا تلفزيونيا عن أكبر منصة للمتطوعين في التحالف الوطني

عرض برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، تقريرا تلفزيونيا عن إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أكبر منصة وحملة تدريبية لمتطوعي كياناته في جميع المحافظات.

عشرات الآلاف من المتطوعين

وقال محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وأحد مؤسسي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني يمتلك عشرات الآلاف من المتطوعين الموزعين على كل المحافظات، ويجرى عقد جلسات معهم لرسم سياسيات ووضع الخطط الاستراتيجية وأنشطة التحالف خلال المرحلة الحالية والمقبلة.

من جهته، قال وليد عتلم، عضو مجلس الشباب المصري والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن اليوم التدريبي الأول جرى تنظيمه في القاهرة والإسكندرية، وإضافة لاستهداف كل محافظات مصر و256 ألف متطوع مع نهاية العام.

آراء المتطوعين من التدريب

وكشف عدد من المتطوعين وجه الاستفادة من الحملة التدريبية حيث قالت هاجر وائل، إن الموضوع منظم ويحتوي على خطوات للتطوع، كما قالت حبيبة محمود إنه لأول مرة يجرى جمع المتطوعين في مكان واحد، وأوضح محمود ممدوح أنه استفاد بكيفية إفادة مصر ومشاركة ذلك أصدقاءه.