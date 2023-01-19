«ماجدة» زرعت فول صويا مرتين بدعم التحالف الوطني.. «نسعى إلى مضاعفة الإنتاج»

استفادت ماجدة عزت بهجات من مبادرة «ازرع» لدعم صغار المزارعين، التى أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في نوفمبر الماضي، وكرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر التحالف الوطني، لكونها صاحبة مشروع لزراعة الفول الصويا مرتين خلال عام واحد.

تقول ماجدة في تصريحات لـ«لوطن»، إنها من أبناء مركز أبو قرقاص في جنوب محافظة المنيا، وهي من صغار المزارعين، وصاحبة مشروع لزراعة الفول الصويا مرتين، بعد أن تعاقد معها التحالف الوطني لاستلام المحصول.

التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية

وأكدت ماجدة، أن الدولة تهتم بصغار المزارعين، ضمن مبادرة التحالف الوطني «ازرع» للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح والفول الصويا والقصب، في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وما خلفته من أزمة غذاء عالمي، لذا فقد نجحت في زراعة الفول الصويا مرتين خلال العام، وحقق في المرة الأولي وكانت في شهر أبريل، إنتاجية تراوحت بين طن و800 كيلو و2 طن.

وأوضحت: «في المرة الثانية وكانت في شهر يوليو، حقق المحصول إنتاجية بنحو طن، بإجمالي 3 أطنان في العام، كما أن ارتفاع أسعار الفول الصويا، خلق نوعا من المنافسة بين التجار والتحالف الوطني الذي تعاقد مع المزارعين وسلمهم ثمن المحصول في اليوم التالي مباشرة من التوريد، كما أعطانا التحالف الوطني تقاوي وبذور القمح بنصف السعر، وهذا حفزنا للزراعة بمساحات أكبر».

العمل على مضاعفة الإنتاج الزراعي

وأشادت «ماجدة» ببساطة الرئيس السيسي في تعامله مع صغار المزارعين وإنصاته واهتمامه بمشكلاتهم ومقترحاتهم، لذلك فقد شعر المزارعين بالاطمئنان والثقة في لقائهم مع الرئيس في مؤتمر التحالف الوطني، موضحة: «لأول مرة نجد رئيس يهتم بالمزارع الصغير بهذا الحد، ويشجعهم على بذل المزيد من الجهود لمضاعفة الإنتاج الزراعي».

وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطي دفعة كبيرة للمزارعين للتوسع في زراعة محصول القصب الذي يستمر في الأرض لمدة بين 4 و5 سنوات، ويحتاج إلى مياه ري قليلة، علما بأن محصول قصب السكر استراتيجي، والتوسع في زراعته يساعد على الاكتفاء الذاتي، ويغني عن استيراد السكر من الخارج ويوفر العملة الصعبة.