حالة الطقس اليوم في مصر.. صقيع وثلوج على سانت كاترين

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها عن توقعات حالة الطقس اليوم في مصر، إذ تتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة جنوبا يصل حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، كما تتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون هناك أمطار خفيفة يوم السبت على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وتكون خفيفة على الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وجاءت حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة 22 - 11

- العاصمة الإدارية 21 - 11

- أكتوبر 21 - 11

- بنها 22 - 10

- دمنهور 21 - 10

- وادي النطرون 22 - 10

- كفر الشيخ 21 - 11

- المنصورة 21 - 10

- الزقازيق 22 - 12

- شبين الكوم 22 - 11

- طنطا 21 - 11

- دمياط 21 - 12

- بورسعيد 20 - 11

- الإسماعيلية 23 - 10

- السويس 21 - 10

- العريش 20 - 10

- رفح 20 - 11

- رأس سدر 22 - 09

- نخل 20 - 02

- كاترين 15 - 01

- الطور 22 - 09

- طابا 23 - 11

- شرم الشيخ 23 - 13

- الإسكندرية 20 - 13

- العلمين الجديدة 20 - 12

- مطروح 19 - 11

- السلوم 19 - 10

- سيوة 19 - 6

- رأس غارب 23 - 12

- الغردقة 24 - 12

- سفاجا 24 - 13

- مرسى علم 25 - 13

- شلاتين 26 - 16

- حلايب 23 - 15

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 22 - 08

- بني سويف 23 - 7

- المنيا 22 - 7

- أسيوط 22 - 6

- سوهاج 23 - 8

- قنا 25 - 9

- الأقصر 25 - 8

- أسوان 26 - 10

- الوادي الجديد 25 - 6

- أبو سمبل 27 - 10