117 وظيفة شاغرة في مختلف التخصصات.. اقبض بالدولار أو 10 آلاف جنيه

طرح «فرصنا»، أحد الروابط الفاعلة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، المعني بتوفير وظائف متاحة محليا وخارجيا، التي يمكن التقدم لها للطافة الأعمار والفئات العمرية من كل المحافظات.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ، نوضح في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة لكافة الفئات داخل كافة المحافظات، وتصل إلى 117 وظيفة على هذا النحو:

وظيفة نائب مدير إدارة الموارد البشرية

اسم الشركة: خالد خشالة.

مقر العمل: مدينة العبور - القاهرة.

سنين الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر .

اللغة الانجليزية: جيد جداز

السن المطلوب: 35 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي .

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة google ads manager

اسم الشركة: تأسيس للتأهيل العلمي.

مقر العمل لـ الوظيفة: الهرم - الجيزة.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد .

الحاسب الآلي: جيد جدا .

المؤهل المطلوب: عالي .

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 5000 - 10000 جنيه مصري.

وظيفة مسؤول خدمة عملاء وتسويق إلكتروني

اسم الشركة: ايديوتيك لابس.

مقر العمل: أجا - الجمالية - السنبلاوين - الكردي - الدقهلية.

العمالة المطلوبة: 3.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 23 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 200- 300 دولار أمريكي.، ما يعادل 8933.39 جنيه مصري.

وظيفة مبيعات خارجية

اسم الشركة: فيدل كاسترو.

مقر العمل: المنصورة - الدقهلية.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: لا يشترط.

الحاسب الآلي: أساسيات .

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 1800- 2000 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 1000- 5000 جنيه مصري.

وظيفة مسؤول سوشيال ميديا

اسم الشركة: مصانع بيتا سوليوشن للمستلزمات الطبية.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: 3-‎7 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد .

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 4000- 5000 جنيه مصر.

الحوافز الإضافية: 1000- 2000 جنيه مصري.

وظيفة مندوب مبيعات وتسويق خارجي

اسم الشركة: ميتل أند ستيل انوفيشن.

مقر العمل: قليوب - القليوبية.

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط .

اللغة الانجليزية: أساسيات .

السن المطلوب: 25 - 50 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 2200- 2500 جنيه مصري.

وظيفة فني صيانة كهربائية

اسم الشركة: ميتل أند ستيل أنوفيشن.

مقر العمل: قليوب - القليوبية.

سنين الخبرة من 2 إلى ‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط .

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الحوافز الإضافية: 200 - 500 جنيه مصري.

وظيفة هاوس كيبنج اكتوبر

اسم الشركة: جيني إيه إم.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 50.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: لا يشترط .

السن المطلوب: 18 - 45 سنة .

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 3500 جنيه مصري.

وظيفة موظف أمن

اسم الشركة: ماجنوم للأمن والحراسة ونقل الأموال.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 30.

سنين الخبرة: من سنة - ‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط .

السن المطلوب: 21 - 45 سنة .

الحاسب الآلي: لا يشترط .

المؤهل المطلوب: ثانوي عام / أزهري.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة محاسب

اسم الشركة: يوسف صبري للتجارة الدولية .

مقر العمل: رمسيس - القاهرة.

سنين الخبرة: سنتان على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر .

اللغة الانجليزية: أساسيات .

السن المطلوب: 30 - 50 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي خريج كلية التجارة.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 3500 - 4500 جنيه مصري.

وظيفة مسؤول تسويق تجاري

اسم الشركة: سمارت جروب.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الشيخ زايد - المهندسين - الوراق - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 10.

مستوى الخبرة: حديث التخرج .

سنين الخبرة من سنة إلى ‎3 سنوات.

خبرة رخصة دراجة نارية: نعم.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 22 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 3500- 8500 جنيه مصري.

وظيفة مدير خدمة العملاء والمبيعات

اسم الشركة: سايبو فودز.

مقر العمل: المعادى - القاهرة.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 8-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط .

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 28 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 6500 - 7500 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 1000- 2500 جنيه مصري.

وظيفة مشرف ائتمان وتحصيل

اسم الشركة: فاتورة.

مقر العمل: أمبروز ومحرم بك - الإبراهيمية - الأزاريطة - الأنفوشى - الاسكندرية.

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 28 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مدير مصنع

اسم الشركة: confidential .

مقر العمل: مدينة العبور - القليوبية.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 7 سنوات خبرة على الأقل .

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 30 - 50 سنة .

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي .

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مشرف زراعة

اسم الشركة: دار المعمار الهندسية .

مقر العمل: العاصمة الجديدة - القاهرة الجديدة - مدينة هليوبوليس الجديدة - القاهرة,

سنين الخبرة: 6-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 29 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط .

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات متوسط، ودبلوم زراعي ثلاث سنوات.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة سائق لودر

اسم الشركة: طيبة لاند سكيب .

مقر العمل: العلمين - مطروح.

العمالة المطلوبة: 4.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات .

السن المطلوب: 25 - 40 سنة .

الحاسب الآلي: لا يشترط .

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات متوسط.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة رئيس شؤون إدارية

اسم الشركة: كير سرفيس.

مقر العمل: العاشر من رمضان - الشرقية.

5 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 30 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة سائق خاص

اسم الشركة: الجنى للاستيراد والتصدير.

مقر العمل: الجيزة - السادس من أكتوبر - الهرم - الشيخ زايد - الجيزة.

مستوي الخبرة: لا يشترط .

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 27 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط .

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام ٥ سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مهندس ديكور ومبيعات

اسم الشركة: أويما للأثاث .

مقر العمل: القاهرة الجديدة - القاهرة.

سنين الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط .

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 29 - 39 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية الفنون التطبيقية / المعهد العالي للفنون التطبيقية ) .

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا

الحوافز الاضافية: 1000 - 5000 جنيه مصري.

وظيفة مساعدين صيادلة

اسم الشركة: صيدليات سالي.

مقر العمل: المنصورة - طلخا - الدقهلية.

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: من سنة - ‎10 سنوات خبرة .

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد جدا .

السن المطلوب: 23 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.