«التنظيم والإدارة» يعلن عن وظيفة خالية بالهيئة القومية للأنفاق

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن وجود وظيفة خالية مهمة، بالهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل، وهي «مدير عام هندسه السكة».

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي شروط وإجراءات وتفاصيل هذه الوظيفة:

بيانات الوظيفة الخالية المعلن عنها

الجهة طالبة الإعلان: الهيئة القومية للأنفاق

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية

الجهه التابع لها: وزارة النقل

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة للمرافق التابعة لرئيس الإدارة المركزية لمشروعات الإنشاءات النفقية، وتختص بوضع خطط العمل الخاصة بالمرافق المختلفة طبقا للتعاقدات والرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية والبرامج الزمنية الموضوعة، وكذلك وضع كراسة الشروط والمواصفات اللازمة لطرح مشروعات أعمال المرافق بالتنسيق مع الإدارات العامة المختلفة

المهارات المطلوبة لشغل الوظيفة

المهارات الأساسية:

اجتياز البرامج التدريبية وفقا لنظام التدريب الوارد بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

المهارات الفنية

القدرة على القيادة والتوجيه والتخطيط والمتابعة.

القدرة على التواصل الفعال وترسيخ تطبيق النظم واللوائح.

إجادة اللغة الأجنبية وعلوم الحاسب.

القدرة على حل المشكلات وإدارة الأزمات واتخاذ القرار.

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل فى وظيفة من المستوى الأول (أ)، أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عاما على الأقل في وظيفة تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين

شروط المؤهل: هندسي عال مناسب.

المستندات المطلوبة:

- بيان حالة وظيفية معتمد موضحا به «التأهيل العلمي والمؤهلات الأعلى – تقارير أو بيان كفاية الآداء عن السنوات السابقة – الخبرة النوعية والزمنية للوظائف الإشرافيه التى شغلها المتقدم - الدورات التدريبية (مدتها ونوعها ومكانها) – العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر والتقدير – الجزاءات إن وجدت وأى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها).

- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته فى الوحدة التي يعمل بها، والمستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة، ومقترح تطويري وافيا لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين آدائها وتطوير الأنظمة التى تحكم العمل وتبسيط إجراءاته.

- شهادة من الإدارة القانونية بالجهة التابع لها المتقدم، معتمدة بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية.

- صورة من شهادة الميلاد الرقم القومي + صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة شهادة عضوية نقابة المهندسين - صحيفة الحالة الجنائية - عدد (6) صور شخصية مقاس 4X6 حديثة.

- تقدم الطلبات والمستندات سالفة الذكر من أصل و6 نسخ وتسلم باليد للأمانه الفنية للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية في موعد غايته شهر من تاريخ النشر.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:وظيفة خالية

بداية الإعلان: 2023/01/18

نهاية الإعلان: 2023/02/18

العدد المطلوب:1

طريقة التقديم للوظيف :

مقر الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالهيئة القومية للأنفاق «مجمع رمسيس – ميدان رمسيس – القاهرة»، إدارة شؤون الخدمة – الدور الرابع.