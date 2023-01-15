أكثر من 100 وظيفة لمن يجيد القراءة والكتابة.. برواتب تصل إلى 5 آلاف جنيه

أعلن موقع «فرصنا»، أحد الروابط الفاعلة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، المعني بتوفير وظائف داخل مصر وخارجها، عن توافر فرص عمل لمن يجيد القراءة والكتابة فقط، والتي تناسب فئات كثيرة من الجنسيين.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ، نوضح في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة لمن يجيد القراءة والكتابة فقط على هذا النحو:

وظيفة دليفري

اسم الشركة: جارنيل - سوشي.

مقر العمل: الرحاب - التجمع الاول - التجمع الخامس - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 50.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

رخصة دراجة نارية: نعم ولديه دراجة نارية.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 18 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 3300 جنيه مصري.

وظيفة عامل نظافة

اسم الشركة: أوت ليت آند ستوكس.

مقر العمل: وسط البلد - القاهرة.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 22 - 50 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب لـ الوظيفة: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2500 - 3000 جنيه مصري.

وظيفة سائق إمداد

اسم الشركة: بيبسيكو.

مقر العمل: أمبروز ومحرم بك - أبو قير - الإبراهيمية - الأزاريطة - الإسكندرية.

العمالة المطلوبة: 10.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

رخصة القيادة: يشترط - درجة أولى.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 - 42 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة سائقين

اسم الشركة: ايياك.

مقر العمل: البساتين - الخليفة - الساحل - المعادى - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 25.

سنين الخبرة: سنة-‎5 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - درجة ثانية.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 24 - 50 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 3000- 4500 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 200- 500 جنيه مصري.

وظيفة عامل بوفية ونظافة

اسم الشركة: الرضا للرخام والجرانيت.

مقر العمل: المقطم - القاهرة.

مستوي الخبرة: طالب.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 18 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة عاملة بوفية ونظافة

اسم الشركة: شركة فرج الله للصناعات الغذائية.

مقر العمل: سيدي جابر - الاسكندرية.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 3000 جنيه مصري.

وظيفة نجار

اسم الشركة: مول صبحي سعيد للسيراميك والبورسلين والادوات الصحية (القدس).

مقر العمل: الخانكة - القليوبية.

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: سنة - ‎4 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 3500- 5000 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 100- 500 جنيه مصري.

وظيفة عمال غسيل سيارات

اسم الشركة: شركه شاين-فاي لتقنيه المعلومات.

مقر العمل: القاهرة الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 20 .

مستوي الخبرة: لا يشترط.

رخصة دراجة نارية: نعم ولديه دراجة نارية.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية.: لا يشترط.

السن المطلوب: 18 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط

الحوافز الاضافية: 750- 1200 جنيه مصري

وظيفة عامل نظافة

اسم الشركة: تالنت اكسبيرت.

مقر العمل: القاهرة الجديدة - وسط البلد - القاهرة.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 18 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 3500 جنيه مصري.

وظيفة سائق توصيل

اسم الشركة: بيبسيكو.

مقر العمل: الاباصيرى - الفشن - الوسطى - اهناسيا المدينة - بني سويف.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

رخصة القيادة: يشترط - درجة ثانية.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 23 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.