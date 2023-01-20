86 وظيفة مطلوبة لذوي الهمم ومتحدي الإعاقة.. برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه

أعلن موقع «فرصنا»، أحد الروابط الفاعلة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، المعني بتوفير وظائف داخل مصر وخارجها، عن توافر فرص عمل لذوي الهمم ولديهم إعاقات مختلفة، والتي تناسب فئات كثيرة من الجنسيين وقد تتطلب العمل الحر.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ، نوضح في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة لذوي الهمم ولديهم إعاقات مختلفة، على هذا النحو:

وظائف لذوي الهمم

وتتوافر 7 وظائف لذوي الهمم وتفاصيلها على هذا النحو التالي:

وظيفة متطوعين للعمل بجمعية خيرية

اسم الشركة: جمعية صحبة الخير.

مقر العمل: المعادى - مدينة نصر - مصر الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 40.

مستوي الخبرة: لا يشترط .

الجنس المطلوب: لا يشترط .

اللغة الانجليزية: لا يشترط .

السن المطلو: 18 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط .

الوظيفة تناسب: ذوي الاحتياجات الخاصة - إعاقة حركية خفيفة، إعاقة سمعية - ضعف سمع.

وظيفة مندوب مبيعات خارجية

اسم الشركة: الشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان.

مقر العمل: الزاوية الحمراء - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 5.

سنين الخبرة: سنتان-‎3 سنوات خبرة .

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الوظيفة تناسب: ذوي الاحتياجات الخاصة - إعاقة حركية خفيفة .

وظيفة مطور قاعدة بيانات

اسم الشركة: تالنت اكسبيرت .

مقر العمل: الجيزة - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 30.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل .

الجنس المطلوب: لا يشترط .

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 23 - 30 سنة .

الحاسب الآلي: جيد جدا .

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية الحاسبات والمعلومات / الذكاء الاصطناعي - تكنولوجيا المعلومات ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا .

الوظيفة تناسب: ذوي الاحتياجات الخاصة - إعاقة حركية خفيفة.

الراتب الأساسي: 12000 - 13000 جنيه مصري.

وظيفة محاسب خبرة

اسم الشركة: يونيون سمارت كارد.

مقر العمل: الجيزة - الجيزة .

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: سنتان-‎4 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25- 30 سنة .

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا .

الوظيفة تناسب: ذوي الاحتياجات الخاصة - إعاقة حركية خفيفة.

وظيفة مندوب توصيل

اسم الشركة: مجموعة صيدليات دكتور M .

مقر العمل: السادس من أكتوبر - حدائق أكتوبر - حدائق الأهرام - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 3.

مستوى الخبرة: لا يشترط .

رخصة دراجة نارية: نعم ولديه دراجة نارية.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوبة: 18 - 55 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط .

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط .

الوظيفة تناسب: ذوي الاحتياجات الخاصة - إعاقة حركية خفيفة.

الراتب الأساسي: 4000 - 4500 جنيه مصري.

وظيفة محامي

اسم الشركة: فوتو إكسبرس - مصر .

مقر العمل: الهرم - الجيزة .

العمالة المطلوبة: 1.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3-‎6 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 24 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية الحقوق ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا .

الوظيفة تناسب: ذوي الإحتياجات الخاصة - إعاقة حركية خفيفة.

الراتب الأساسي: 5000 - 6000 جنيه مصري.

وظيفة سكرتارية واستقبال

اسم الشركة: Confidential .

مقر العمل: النزهة - شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5.

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات .

السن المطلوب: 22 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الوظيفة تناسب: ذوي الاحتياجات الخاصة - إعاقة حركية خفيفة، استخدام العكاز، شلل الأطفال، بتر الأطراف، إعاقة سمعية - ضعف سمع.