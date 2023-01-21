افتتاح معرض «أهلا رمضان» للسلع المخفضة بمنطقة زهراء المعادي في القاهرة

افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، منفذًا جديدًا من معارض «أهلا رمضان» بمنطقة زهراء المعادي بالبساتين، والمقام على مساحة 120 م2، ضمن أكثر من100 منفذ تقيمها المحافظة في كل أنحاء العاصمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.

ويضم منفذ «أهلا رمضان»" بالبساتين كل السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن إلى جانب الأسماك والعطارة بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق.

معارض «أهلا رمضان» ترفع العبء عن كاهل المواطنين

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين بنشر معارض بيع السلع المخفضة في كل المناطق للتقليل من آثار الأزمة العالمية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيجري نشر عدد كبير من المنافذ الجديدة بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية فى كل الأحياء خاصة المناطق الأكثر احتياجا للبيع بسعر الجملة تخفيفا عن كاهل المواطنين، وستعمل إلى جانب منافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة الموجودة بالعاصمة، التي يبلغ عددها أكثر من 2100 منفذ، وتلقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين لتوافر السلع بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق.