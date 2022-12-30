أماكن معارض «أهلا رمضان» 2023 في أحياء القاهرة

أعلنت المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة برئاسة المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ، خطتها بشأن المواقع المقترحة لتوفير منافذ بيع المواد الغذائية بالأسعار المخفضة بشأن أماكن معارض أهلا رمضان 2023 لتوفير السلع بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن المواطنين، وتنفيذ التوجيهات الحكومية في هذا الشأن، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، بما يضمن توفير السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان بالقاهرة.

أماكن معارض أهلا رمضان 2023

- منافذ البيع بحي السيدة زينب «امتداد شارع السد، ميدان زينهم، منطقة المواردي».

- مصر القديمة «منطقة أثر النبي بزهراء مصر القديمة، خارطة الشيخ مبارك، عين الصيرة».

- حي المقطم «ميدان النافورة، الهضبة الوسطى بجوار مساكن الزلزال ومنطقة السبعين فدان».

- حي الخليفة «شارع الأشراف بجانب أرض المطاحن، الأباجية، أسفل كوبري الحضارات».

- حي التبين «شارع الوسط بجوار ميدان الساعة، شارع الصفا والمروة، شارع كورنيش النيل بمدخل شارع الوسط».

- حي حلوان «شارع أبو رجيلة، العزبة البحرية والقبلية، عزبة الوالدة بعرب غنيم».

- حي طره «مدخل منطقة شق الثعبان بطريق الاوتوستراد، شارع مصر حلوان الزراعي بمنطقة طره الأسمنت، شارع معهد امناء الشرطة».

- حي المعصرة «شارع العروبة، شارع الخشاب أمام جامع أبو بكر، أمام محطة مترو المعصرة».

- حي البساتين «شارع البساتين العمومي أمام شركة الكهرباء، شارع 250 أمام المركز الأولمبي، منطقة بير أم سلطان».

- حي دار السلام «شارع الفيوم، شارع مجمع المدارس، شارع 9 تقاطع شارع فرج يوسف».

- حي 15 مايو «أمام مبنى الحي».

- حي المعادي «ميدان العرب».

أكبر عدد من منافذ ومعارض السلع بالقاهرة

وأكدت نائب محافظ القاهرة أنه سيتم إقامة أكبر عدد من منافذ ومعارض بيع السلع الغذائية بكل الأحياء لمواجهة أي محاولات للتلاعب بالأسعار، مع التأكيد على الإعلان عن الأسعار بشكل واضح أمام المستهلكين، وتوضيح نسبة التخفيض على السلع المعروضة، مع الاهتمام بالأسعار الاسترشادية طبقا لاشتراطات وزارة التموين مع التأكيد على أن تكون المنافذ سهلة الفك و التركيب وتوصيل المرافق لها، فضلا عن تكثيف حملات مديرية التموين بقيادة اللواء عبد النعيم حامد، مدير مديرية لتموين بالقاهرة، لضبط الاسعار والتأكد من جودة السلع وتوافرها بالسعر المناسب.