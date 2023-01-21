«الداخلية» تكشف ملابسات واقعة مقتل 3 أشخاص بالجيزة.. وضبط الجناة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، بنشوب حريق بخيمة بدوية بداخل قطعة أرض فضاء كائنة بدائرة المركز ووفاة 3 أشخاص «متفحمين»، كانوا متواجدين بالخيمة لحراسة الدواب (جمال،أغنام).

كشف لغز مقتل 3 أشخاص

أسفرت جهود فريق البحث المُشكل بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لوجود خلافات سابقة بين أحد المتهمين وأحد المجنى عليهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين، وتبين أن المتهم الأول محجوز بإحدى المستشفيات إثر تعرضه لحادث انقلاب بسيارة خاصة بأحد المجنى عليهم، كما أمكن ضبط المتهم الأول.

مفاجأة في جريمة قتل 3 أشخاص

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول، لوجود خلافات له مع أحد المجنى عليهم، واتفاقهما على التخلص منه والاستيلاء على سيارته وبيعها وسلمه مبلغ مالى.

وبتاريخ الواقعة تسللا للخيمة محل الحادث عقب استغراق المجنى عليهم فى النوم وتعدوا عليهم بقالب طوب وعصا، واستوليا على مبلغ مالي ثم أضرما النيران بالخيمة واستوليا على سيارة أحد المجنى عليهم، ولاذا بالهرب بها حتى تعرضا لحادث إنقلاب بالسيارة وإصابة المتهم الأول وقيام المتهم الثانى بالهروب.

تم تحرير المحضر اللازم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.