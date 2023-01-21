الداخلية تداهم 9 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص في الجيزة

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة والأجهزة المعنية بحملة أمنية لضبط مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بنطاق محافظة الجيزة.

ضبط 9 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 9 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص كما تم ضبط 9 أشخاص من المشرفين على تلك المراكز لـ 7 منهم معلومات جنائية، وتبين وجود العديد من المخالفات أبرزها عدم وجود ترخيص، وعدم وجود موافقة من الجهات المختصة، ومزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص، وعدم إتباع لسياسات مكافحة العدوى، لا يوجد ملفات للنزلاء وإقرارات وموافقة على العلاج.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط مراكز علاج الإدمان غير المرخصة.

تم تحرير المحضر اللازم وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية.