«صحة السويس»: إحالة القائمين على مركز غير مرخص لعلاج الإدمان إلى النيابة

قال الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس، إنه جرى إتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين على مركز لعلاج الإدمان يعمل دون ترخيص، وإحالة الأمر برمته إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق.

بلاغ للعلاج الحر

وكانت إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتور أيمن قابيل تلقت بلاغاً يفيد بتواجد مركز يقوم بعلاج الإدمان بدون الحصول على ترخيص، وأوضح البلاغ أن القائمين على إدارة المركز أشخاص غير مؤهلين لممارسة هذا النشاط.

مداهمة المركز

وأفاد بيان صادر عن مديرية الصحة بمحافظة السويس أنه تم عرض البلاغ على الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس والذي قرر وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات شن حملة على المركز للوقوف على حقيقة النشاط وتشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر والإدارة العامة للصيدلة للمشاركة في الحملة.

إغلاق المركز

وأسفرت الحملة التي شنتها مديرية الصحة بالسويس مع إدارة مكافحة المخدرات عن مداهمة المركز واتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين عليه وإغلاقه وضبط كميات من الأدوية وتبين من المعاينة ومراجعة التراخيص، أنه ليس لدى القائمين على إدارة المركز مؤهلات تسمح لهم بالقيام بإدارة مثل هذا النشاط وأن المركز غير مرخص.